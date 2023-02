La tarde del sábado, 'Fiesta' mostró el altercado que vivió con Froilán y sus amigos la noche antes de viajar a Abu Dabi. El equipo del programa cuestiona la actitud que mantuvo Belén Perea , la amiga (no sabemos si especial o no) del nieto del rey emérito durante este desencuentro y llama llorando a Makoke durante una pausa publicitaria.

"Estaba supera, llorando y me ha terminado colgando", desvela Makoke en plató. Se defiende de quienes la acusan de no haber sido educada y habla a través de nuestra colaboradora: "No son pareja, son muy amigos. Se ve metida en la tele cuando no quiere pertenecer a esto. Se dice que si la insultó y se ha venido abajo. He hablado un segundo con ella, no puede más y está llorando. Sin comerlo ni beberlo se ha visto envuelta en esto".