Anabel Pantoja se pone en contacto con 'Fiesta' y aclara cómo se encuentra tras su ruptura con Yulen Pereira

"He decidido no participar en nada, yo no estoy ya en eso, hace días que vivo el presente y no voy a guiarme por lo que digan y comenten. Repito que Yulen y yo nos queremos, nos respetamos, y seguirá siendo así. Ahora seguimos por dos caminos diferentes pero unidos. No creo que sea tan difícil de entender, que haya que buscar burlas, terceras personas o planes planificados, la vida es así y hay que asumirla como viene. Espero que con esto entiendas que quiero mantenerme al margen, y que quiero bailar, reír y disfrutar de la música porque la vida solo es una".