Shakira ha arrasado en Estados Unidos . Su visita al programa de Jimmy Fallon está dando la vuelta al mundo y no solo ha dejado grandes titulares , sino que su actuación en directo junto a Bizarap está acaparando los móviles de todo el mundo. Pero, al parecer, no todo fue luz, pues habría protagonizado ciertas tensiones con sus fans .

‘Fiesta’ habla en directo con Ronen Suarc , periodista que vivió en primera persona todo este fenómeno ‘shakiriano’ en EEUU y nos asegura que la cantante ha decepcionado a sus fans , pues no habría parado a saludarles a pesar de que llevaban horas esperándola.

Ronen acusa de “esquiva” y de “antipática” a la artista por no hacer caso a sus fans: “Hubo tensión entre sus fans, no se portó bien”. Añade que la seguridad que acompañaba a la cantante colombiana no dejaba que nadie se acercara a ella, ni siquiera para sacarse una foto.