La tarde del sábado, el programa ‘Fiesta’ se hizo eco de la ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira que señalan desde su propio entorno. La pareja habría puesto fin a su relación y hoy no solo lo hemos podido confirmar, sino que damos un paso más a la hora de apuntar al motivo de esta separación : una infidelidad .

En la pareja ha habido una infidelidad que ha supuesto un cisma en la pareja, una crisis que ha derivado en una ruptura. Tal y como afirma Jorge Moreno, Anabel y Yulen ya no están juntos por culpa de una tercera persona . Es más, ha habido una infidelidad por parte de él, según la información que manejan varios colaboradores del programa.

El plató de 'Fiesta' es un hervidero de información. Mientras Amor Romeira lee la conversación que mantuvo con Melania, Alejandra Rubio opina que quizás el motivo de la ruptura no es la infidelidad en sí, sino que la sobrina de la tonadillera tenga "una nueva ilusión", algo que deja en shock a muchos. La hija de Terelu Campos argumenta su opinión: "Conoció a un chico antes de irse a la gira, según me dicen y es una persona muy de confianza".

Ante toda la información que se maneja en plató, Amor Romeira se muestra muy enfadada, pues ella es amiga de Anabel y se está mordiendo la lengua... hasta que explota. Le parece injusto que tachen a Anabel de "tener una nueva ilusión" cuando "ella llega de la gira con la ilusión de ver a su novio y él la deja". Es la propia Amor quien le habla de estas infidelidades dos días después de que Yulen corte con ella. "Yo le conté todo y ella me dijo 'ahora entiendo por qué me ha dejado', pero yo no sabía que lo habían dejado", es parte del testimonio de Amor.