Emma García habla en directo con Ana María: “Yo me vine a mi casa sola”, dice cuando le dicen que se quedó “de las últimas” en la fiesta . Le da la razón a Alejandra cuando dice que él estaba más receptivo que ella: “Yo le vi solo ayer, es muy mono y apuesto … muy apañado, pero no hemos tenido nada”.

Él le pidió el teléfono dieciocho millones de veces, pero ella no se lo quiso dar: “Se están diciendo muchas cosas, pero en dos horas no da tiempo a tantas cosas. No le di el teléfono porque no me fío de nadie”. Dice que no pasó nada, pero añade que, de haber pasado, “no lo contaría”.