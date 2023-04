Mercedes Milá reacciona a las duras declaraciones de William Levy: ''Tienes toda la razón del mundo''

Mercedes Milá se ha hecho eco de sus palabras y ha respondido , sin pelos en la lengua, a William a través de sus redes sociales : ‘’Querido William, he leído que te preguntaron por mi y que te intentaron, pues eso, meter en jardines donde tú tuvieras que hablar mal de mi y eso pasa mucho, me pasa a mi mil veces y no lo has hecho’’.

‘’En cambio yo me pude permitir hacerte un masaje en el cuello, darte besos…porque es evidente que cuando yo dije que tú ya no me habías escrito, que no me habías llamado, etc…Era una mezcla de risas y de medio corazón ¿No? Y tú dices ‘bueno yo no me puedo ocupar de eso’, pues tienes toda la razón del mundo’’, termina la presentadora su mensaje, dándole la razón a William Levy.