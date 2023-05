Irene Villa, sorprendida por su novio: "Me ha pedido que me case con él"

La propia Irene Villa ha entrado por teléfono en 'Fiesta' para contar en primera persona que efectivamente su chico, el que considera el amor de su vida, "ha hincado rodilla" por sorpresa en la gala que ella amadrina: "Yo de broma le decía que él iba a ser para siempre, que no pensaba soltarle nunca jamás, pero no me imaginaba en absoluto que fuese a hacerlo ahí". Como era de esperar, Irene Villa respondió... ¡que sí!