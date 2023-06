Preocupación por Concha Velasco: empeora el estado de salud de la actriz

Concha Velasco preocupa a sus seres queridos y a sus seguidores. Tras las últimas declaraciones de Mariló Montero , en las que aseguraba que había decidido no volver a visitar a la actriz por su delicado estado de salud, han saltado todas las alarmas .

La periodista es amiga íntima de Concha pero, tal y como explicaba ante la prensa, cree que ha llegado el momento de mantenerse al margen: "Yo he decidido que ya no voy a ir más a ver a Concha, la última vez, cuando me fui, automáticamente se la llevaron al hospital".