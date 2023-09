Belén Rodríguez visita a María Teresa Campos en el hospital: "Es como mi segunda madre"

Belén Rodríguez ha recibido con tristeza la noticia del ingreso hospitalario de María Teresa Campos . Tanto es así que no ha podido evitar emocionarse durante el inicio del programa de este domingo . Confesaba que Terelu Campos ha sido quien le ha comunicado la noticia. A mitad de la tarde, la colaboradora ha acudido al hospital para visitar a la comunicadora.

A las puertas de la Fundación Jiménez Díaz , Belén Ro ha atendido a la prensa, donde se encontraba un equipo de 'Fiesta'. Confesaba sentirse "en shock" por la noticia y no ha dudado en acercarse hasta el centro sanitario porque considera que "hay que estar en los momentos peores y en los que no son peores".

"Parece que sí que está grave, pero no tengo más información que la que tenemos y la del parte médico. Todavía no lo he asimilado, estoy muy afectada", nos cuenta Belén, que ha añadido que "ya sabéis que Teresa es, para mí, como mi segunda madre. Es como parte de mi familia".