Amor Romeira decepciona a Emma García por traicionar a sus compañeros: "Has patinado"

Grave traición entre los colaboradores de ‘Fiesta’. Uno de ellos ha hablado mal de sus compañeros y lo sucedido ha decepcionado profundamente a la presentadora. Emma García no duda en considerar de mal gusto lo ocurrido y la persona implicada es Amor Romeira. Te contamos lo que ha pasado.

Amor Romeira ha dedicado unas duras palabras hacia José Manuel Parada en el programa de Malbert, 'Querido hater': "En esta vida, uno debe saber cuándo tiene que irse a casa y retirarse. Solo habla de los entierros de sus amigas. Cuando llegue a su edad, mejor facialmente voy a estar", son algunas de sus palabras hacia él. Parada reacciona:

"¿Tú me ves a mí para retirarme? Deseo que llegues a mi edad trabajando como yo estoy... que a lo mejor no llegas o no te quieren. Deberías aprender un poquito de los que tenemos más edad", responde. Amor se defiende alegando que este programa trata de esto, de hablar sobre el hate y el contexto va acorde con eso.

Amor pide disculpas a Parada por sus palabras, pero lo cierto es que el colaborador se muestra muy molesto con ella: "En ese contexto de maldades, de picardía me dejé llevar por Malbert. Me encanta que Parada siga activo". Los compañeros critican este comportamiento por parte de Amor e incluso Emma García considera que las palabras no han sido nada afortunadas: "Has patinado mucho, Amor. Hay que aceptarlo. En un contexto simpático las bromas han pesado a otra cosa".

Amor Romeira critica a Alexia Rivas y Paloma Barrientos

Alexia Rivas también ha recibido críticas. "Sigue en televisión gracias a mí. Yo no he salido desnuda en ningún vídeo. Estoy orgullosa de haberla vendido para que se demostrara que mentía. Pero me llevo bien con ella y estoy contenta de estar trabajando con ella". Alexia no se queda callada y le responde, visiblemente molesta. Paloma Barrientos también ha recibido las críticas de Amor y se enfrenta en el plató.

Amor Romeira pide perdón