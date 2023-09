Belén Esteban, María Patiño y Gema López no acuden a la boda de Kiko Hernández

María Patiño explica el motivo por el cual ha decidido no ir a la boda de Kiko y Fran Antón

Víctor Sandoval revela que Cristina Soria no ha sido invitada al enlace que se celebra en Melilla

Kiko Hernández y Fran Antón se casan después de haber estado meses manteniendo una relación en secreto. El que fuera colaborador de 'Sálvame' se da el 'sí, quiero' con el actor en Melilla, donde han acudido muchos compañeros del programa. Pero no están todos.

Marta López es quien nos revela el malestar que tendría Kiko Hernández por las destacadas ausencias que se están produciendo en su boda. Es evidente que ni Carmen Borrego ni Terelu Campos acuden al enlace debido a motivos personales que todo el mundo entiende tras la muerte de su madre, María Teresa Campos, pero ¿qué pasa con el resto?

Belén Esteban, María Patiño y Gema López no van a la boda de Kiko Hernández

Belén Esteban, Gema López y María Patiño son tres de las amigas de Kiko que han decidido declinar la invitación y no formar parte de este gran día para Kiko. "Yo no voy a estar porque no sabía si podía estar y, ante una falta de organización... Se lo conté y me dijo que me iba a echar de menos", nos cuenta Patiño.

No son las única ausentes. Víctor Sandoval nos revela que ni Alberto Díaz (exdirector de 'Sálvame') ni Cristina Soria acudirán: "Cristina es mi coach y tengo sesión con ella todas las semanas. Le dije 'bueno, nos vemos en la boda' y me dijo que no, que no la habían invitado".

Hablamos con Kiko Hernández horas antes de la boda