Miriam Corregüela y su madre se presentan en casa de los padres de Ginés y pierden los papeles: ''Hija de p***''

La madre de Miriam se dirige a Yaiza y pierde los papeles : ‘’Reina que te quiero un montón, guapa y que te dure. Que me encanta que después de 35 años me cambies por una de cinco meses’’.

Tras sus palabras, la hija de Ginés avisa a su madre de que Yaiza la está grabando y le pide que se calle, pero Isabel hace oídos sordos: ‘’Que me suda el c***, que me grabe la hija de p****’’.

‘’Hoy es el día más importante en la vida de Miriam, me sabe fatal que haya esta situación, sobre todo por la familia. Mi llamada para nada es para atacar a nadie, si no para transmitir un poco de cordura y serenidad. Como cualquier hija ha podido tener sus problemas, pero considero no es de recibo que se pretenda seguir atacándola con cosas que no son ciertas’’, comienza explicando la representante.