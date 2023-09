Miriam Corregüela se ha casado y no ha invitado a la boda a su padre, Ginés Corregüela . La relación entre padre e hija no pasa por un buen momento y el 'rey de los bocadillos' se manifestaba triste durante esta semana . Pero Ginés se ha roto definitivamente en 'Fiesta' al ver una foto de la boda de su hija.

Ginés no ha visto ninguna imagen de la boda de su hija Miriam y el programa le muestra una en directo: "No tengo palabras ahora mismo, me hubiera gustado estar. Le hubiera dicho que está muy guapa. Estoy enfadado por las cosas que se han dicho, lo viví con mis padres y Yaiza sabe que, cada vez que se iba acercando la hora, no podía parar de gritar y de llorar, pensando en el momento. Sé que seguro ha pensado en mí y su pareja más todavía". Ginés siente que se le culpa a Yaiza y que es atacada por su familia.