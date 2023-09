María Jesús Ruiz se convirtió hace unas semanas en colaboradora de 'Fiesta' y confesó el drama que está viviendo con su madre, con la cual no se habla y no fue a su boda . Precisamente, su marido Curro, se encuentra este domingo en el plató y ha charlado con Emma García.

"Le puede, le lleva mucho tiempo pudiendo, pero es una situación que se tiene, se debe solucionar. Yo soy el que más le apoya para que se solucione, pero lo que no se puede, no se puede. Es parte de la tercera persona. Yo no he hablado con ella (con Juani), son cosa de madre e hija, no me puedo meter y lo debe solucionar ella con su madre".