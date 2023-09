Encarna Navarro habla de su relación íntima con Bertín Osborne

Emma García entrevista, en exclusiva, a la amiga íntima de Bertín

Encarna Navarro: "Me duele que Bertín diga que no me conoce"

Encarna Navarro rompe su silencio en 'Fiesta' para hablar de la presunta relación íntima que ha mantenido con Bertín Osborne durante quince años, "de manera intermitente". La cantante ha asegurado esta semana que siempre que estaban juntos era cuando ambos estaban solteros, pero las fechas no cuadran. La cantante quiere aclararlo todo en esta entrevista exclusiva de Emma García.

Visiblemente molesta, pero con ganas de contar su verdad, la que fuera concursante de 'OT' le ha contado a la presentadora de 'Fiesta' los detalles de la relación que mantuvo con Bertín Osborne pese a que el cantante se esfuerce en negarlo: "Estoy cansada porque se está haciendo daño a terceras personas. Todos sacan sus conclusiones, hay muchas versiones y la dueña de la versión soy yo", se queja la cantante.

Encarna Navarro aclara cuál ha sido su relación con Bertín Osborne

"Estoy muy decepcionada con muchísima gente que pensaba que tenía a mi lado, se han inventado muchas cosas", comienza a decir Encarna en su encuentro privado con Emma. "Yo no soy la amante de ese señor, ni lo soy ni lo he sido... ¿Que tenga una relación intermitente con él indica que sea la amante de esa persona? Los titulares son muy fuertes", se queja. Y es que Encarna quiere dejar claro que ellos han sido, más que nada, amigos.

"Nunca ha estado enamorada de Bertín. Nuestras relaciones íntimas han estado contadas con los dedos de las manos y lo que hemos tenido es una relación de amistad muy bonita", aclara y añade que, como ella nunca ha sido "la amante de" no quiere que se le señale como tal: "Ha sido una relación de quince años, pero de amistad, ¿que puede que haya habido algún encuentro íntimo? Sí, pero muy claro, como personas adultas y estábamos ambos solteros... al menos yo".

Encarna se sienta a hablar porque está cansada de que se especule sobre su relación con Bertín y de que le llamen 'oportunista': "Se me ha tachado de oportunista. Chavales, yo me dedico a la música. Estaba muy tranquila en mi casa cuando, hace dos meses, saltó la noticia. Quiero dejar claro, a colación de lo de 'oportunista', que, si quisiera sacar tajada, lo hubiera hecho yo misma, no otras personas, y lo habría hecho hace quince años", añade. "Pediría que dejen ya de especular y de insultarme".

Encarna Navarro, molesta con Bertín Osborne

Encarna habla bien de Bertín, pero confiesa estar molesta por algo que ha sucedido: "No es cierto que Bertín me haya insultado, lo que es cierto es que me haya negado y me parece extraño. Es una persona maravillosa, conmigo se ha portado siempre estupendamente. Me duele que diga que no me conoce. A lo mejor él no ha usado las palabras adecuadas o se ha asustado, pero yo estaba muy a gusto en mi casa y no quiero que esto perjudique con mi carrera. Yo no he hablado con Telecinco, Telecinco me ha buscado".

Los duros mensajes de Bertín Osborne a Encarna Navarro