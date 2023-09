Aurelio Manzano pone contra las cuerdas a Ana María Aldón al filtrar una información sobre su matrimonio con Ortega Cano

Esta no está siendo una buena semana para Ana María Aldón pese a que próximamente pasará por el altar con su novio Eladio. La colaboradora respondía con un rotundo sí a la propuesta de matrimonio de su chico en pleno directo el pasado fin de semana en 'Fiesta', pero sin embargo, las reacciones a su compromiso le fastidiaban el feliz momento .

Su hija Gema sorprendía al asegurar en 'Socialité' que estaba completamente en desacuerdo con su madre y que iba a intentar impedir la boda: "Se está equivocando , no me hace gracia".

Gloria Camila Ortega también reaccionaba con unas declaraciones muy polémicas en las que le pedía a la ex mujer de su padre que "fuese feliz pero no jodiese a los demás", unas palabras a las que Ana María Aldón respondía desde 'Fiesta' pidiendo respeto.

Pero los disgustos para Ana María Aldón no acababan aquí. Aurelio Manzano compartía con la audiencia de 'Fiesta' una información sobre el matrimonio de la diseñadora con José Ortega Cano que no le hacía ninguna gracia a Ana María:

"Cuando estabas con Ortega, ¿quién pagaba las facturas y los gastos de la casa? porque a mí me llega que tú no pagabas nada , que se hacía cargo de todo el maestro".

"¿Pero si mi marido no me pedía la mitad de los gastos quién cojones eres tú para hacerme esa pregunta? Sé perfectamente de dónde te llega esa información porque solo ha habido una persona en la vida que a mí me haya hecho esa pregunta".