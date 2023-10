“A día de hoy, a mis 62 años, solo una persona que me ha faltado el respeto de la manera más cruel y no voy a permitirlo. Automáticamente desaparece de mi vida", es parte del duro mensaje. Pero, ¿a quién se refiere? A Curro, el marido de su hija. "Fue una falta de respeto grave, lo he recibido en mi casa y se ha pasado lo que jamás, en mi vida, se ha pasado nadie conmigo y con mi otra hija". Juani asegura que María Jesús "lo sabe y lo ha permitido" y, cuando le preguntan si le perdonaría, se ríe: "No me hagas reír, que se vaya a tomar el sol".

Dice que el problema de su madre es que "no respeta mi decisión de perdonar a Curro". "Ella me puso un ultimátum después de que Curro dijera unas palabras que estuvo muy feo por su parte, y a eso es a lo que se refiere, me dio un ultimátum: 'o dejas a Curro y te vienes a casa inmediatamente, o pierdes a tu madre y tu hermana' y a mí nadie me pone entre la espada y la pared". "La quiero, pero no puedo soportar que sea tan autoritaria. No se está portando bien con su hija ni con sus nietas. Prefiere perderme a hablar con Gil Silgado, no lo entiendo", sentencia, entre lágrimas.