Carmen Lomana, en plató, relata el infierno que vivió al ser atracada en su casa: "Sigo sin poder dormir"

"Mi casa estaba con las dos cerraduras de la puerta echadas y la alarma puesta , entonces yo estaba tan contenta, así que el impacto fue enorme (...) En cuanto les vi di un grito horrible y corrí a encerrarme a una habitación y allí pulsé el botón del pánico , me quedé allí encerrada hasta que llegó la policía (...) Uno llevaba un chándal blanco y otro un chándal oscuro, pero si antes mi casa era segura ahora lo es más, ahora es un búnker (...) No he sido la primera, ahora por la zona en la que yo vivo hay muchos robos y el modus operandi es el mismo, yo en todo momento me mantuve fuerte todo el tiempo, pero cuando ya vino la policía me derrumbé por completo ".

"La policía me ha dicho que no hable mucho de esto pero no lo puedo evitar, trabajo en los medios (...) No les dio tiempo a llevarse nada porque mi casa es muy grande y ellos no sabían cómo hacerlo, imagino que sí sabían que la casa era mía (...) Lo peor es que ya no puedo dormir, no lo consigo, esa noche querían venir todas mis amigas a dormir a mi casa, pero qué iba a ser eso, ¿un camping?".