Las declaraciones de amor públicas de Elena Tablada a Javier Ungría: "Es la persona ideal"

Retrocedemos algunos años y nos situamos en la etapa en la que aún no estaban casados, para recordar cómo hablaba la ex de David Bisbal en Telecinco sobre el que era su prometido, Javier Ungría.

La concursante de ‘Bailando con las estrellas’ y su ya exmarido se conocieron en el año 2016, pero no fue hasta el 2017 cuando la escuchamos hablar por primera vez en público del concursante de ‘Supervivientes 2024’ .

“Es una persona muy especial. Me ha dado lo que yo necesitaba y es la persona ideal para compartir la vida con nosotras (ella y su hija, Ella)”, añadió. Estaba muy ilusionada y tenía muy claro que quería seguir su vida con él.

“Este es el mejor chico con el que he estado, por eso me caso con él”, afirmó ante los micrófonos del que era el programa de los fines de semana de Emma García. Era la mejor etapa de su relación y no cabía duda de que estaban de lo más enamorados.