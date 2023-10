Aneth es expulsada de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno: "Como me echéis de aquí, lío la mundial"

Momento desagradable en la boda de Isa Pantoja y Asraf: Aneth es expulsada

Aneth salió de la boda de Isa Pantoja "en manos de los miembros de seguridad"

Algunos asistentes confirman que Aneth no estaba invitada y, al presentarse allí, le echaron

La que se lio este viernes en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. La hija de Isabel Pantoja vivió un momento muy desagradable cuando tuvo que tomar una importante decisión: expulsar a una de las personas que estaban allí presentes. Salió "en manos de los miembros de seguridad". Se trata de Aneth, la que fuera su amiga en el pasado. Os contamos qué ha sucedido.

Aneth estuvo invitada a la boda de Isa y Asraf en un primer momento, pero más adelante fue desinvitada. Por allí no se la esperaba y por eso la novia se llevó una mala sorpresa al verla junto al resto de invitados al enlace. Al parecer, Aneth no se lleva bien con Asraf y la pareja decidió desinvitar a la peruana. "Había recibido un aviso de que no se presentara", confirma Alexia Rivas, invitada al evento.

Expulsan a Aneth de la boda de Isa con Asraf

"Tuvo la poca vergüenza de hacer algo cuando se le había avisado que no iba a ser bienvenida a ese acontecimiento", apunta Marisa Martín Blázquez, que también fue una de las invitadas. "La invitaron porque Isa no se creía lo que ella (Aneth) iba diciendo de ella (de Isa) y cuando confirman que eso era, efectivamente verdad, le dijeron 'oye, mira, no vengas", añade la colaboradora de 'Fiesta'.

Marisa cuenta lo que pasó: "La vimos y a nadie nos sorprendió porque no se sospechaba nada. Pero hay que poner en antecedentes que había un chat polémico de las amigas de Isa y se sospecha que ella es la topa. Después invitaron a ella y su marido a que abandonara el evento, se puso tan brava que dijo 'como me echáis de aquí lio la mundial".

Sucedió momentos antes de que comenzara la ceremonia. "Fue la representante de Isa, Sonia, quien se vio en esa situación de tener que acercarse a Aneth para decirle "qué haces aquí". Se ve que hace unos días descubrieron que era el topo y no estaba invitada. Aneth dijo que ya tenía reservado el hotel y que no iba a dejar de ir a la boda con todo ya pagado".

Alexia añade información: "No es solo por el asunto del chat de WhatsApp, sino que llueve sobre mojado. Parece que ella ha dado información a programas sobre los pasos de Isa, pero como ella no tenia pruebas... pero no ha sido hasta ahora cuando ha sido consciente de lo que hacía. El día anterior (el jueves) le dijeron que no acudiera a la boda porque sin confianza no hay amistad".

Al parecer, le dijeron que se podía quedar un rato, pero cuando llega el momento de confiscar los móviles (cosa que se había avisado previamente a todos los invitados), ella se negó porque tenía una colaboración que hacer con una marca. Esto fue el remate y ya fue cuando la representante pidió a los miembros de seguridad que acompañaran a ella y a su marido a abandonar el recinto.

Cerco a la topa