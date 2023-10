Cayetano Rivera pide matrimonio a Maria Cerqueira y su novia le dice que no: "Le ha dado calabazas"

'Fiesta' cuenta en exclusiva las calabazas que ha recibido Cayetano Rivera Ordóñez por parte de su novia, Maria Cerqueira. El torero ha pedido matrimonio a su pareja y ella... ¡Le ha dicho que no! Hay un por qué y os contamos las razones que ha dado la presentadora portuguesa para rechazar la pedida de mano con todos los detalles .

Según nos cuenta Jorge Moreno , Cayetano "no se esperaba para nada" que su pareja le diera calabazas por esta propuesta y es quien tiene toda la información sobre esto que ha sucedido. Al parecer, él no lo ha contado nada, pero ella "se ha ido de la lengua". De haberle dicho que sí, sería el tercer matrimonio del torero, pues ya estuvo casado con Blanca Romero y con Eva González .

Amor Romeira tiene toda la información al respecto, pues dice que sus fuentes vienen del entorno cercano del programa en el que trabaja Cerqueira: "Ella le dice que ya han pasado por ese proceso y que no va a pasar de nuevo, pero sí que ampliaría la familia . Ve más factible tener más hijos que casarse . Ella se justifica diciendo que ella ya se ha casado dos veces (al igual que él)".

Al parecer, no ha sido una pedida de matrimonio al uso: "Ha sido como una conversación, que viene a ser muy bonita por parte de Cayetano, en la que le dice que le encantaría verla vestida de blanco". Y ¿cómo ha reaccionado él? Al torero "no se le va de la cabeza" el futuro casamiento, pero lo cierto es que ella "podría tener inseguridades porque, cuando empezaron la relación, le dijeron que no se fiara de él porque es un poco infiel", remata Romeira.