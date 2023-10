La relación entre madre e hija no ha pasado por su mejor momento , pero Ana María recuerda el momento en el que nació, siendo ella muy joven: “Gema me hizo madurar muy pronto, pero lo he dado todo por ella. Lo seguiré haciendo porque es mi deber, mi obligación como madre y porque me gusta”.

Ana María Aldón resurgió tras su paso por ‘Supervivientes’ : “Solo yo sé la razón por la que fui. Fui porque todavía me quedaba amor propio, pero es algo que no voy a contar nunca”. ¿Habla de una vía de escape? “Fue una necesidad después de una humillación y, como no me conocía nadie, pensé que había cosas que tenía que cambiar. Ojalá pudiera volver atrás y vivirlo de nuevo”. Aquí conocimos a una Ana María que nadie conocía, pero lo cierto es que nadie (el público) la conocía anteriormente.

Había que hablar también de futuro y, en este, está Eladio: “Me ha devuelto la alegría que pensaba que ya no tenía. Me ha dado muchas cosas. Me hace tan feliz y estoy tan segura… No es que esté solo enamorada, es que lo quiero todo con él. No imagináis cómo me trata, cómo me habla… todo el día. No me he sentido nunca tan valorada, tan querida, tan amada ni tan deseada”.