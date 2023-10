“Tu nieta está deseando conocerte”. Estas fueron las polémicas palabras que pronunció Ana Obregón durante su entrevista con Ana Rosa Quintana en TardeAR y que iban dirigidas a Alessandro Lequio . El colaborador de ‘Vamos a ver’ no tardó en reaccionar , pero quizás no de la manera que esperaba la actriz.

Alessandro Lequio reaccionó al día siguiente a estas palabras por parte de su expareja y fue muy tajante y cortante: “Una bebé de siete meses no tiene capacidad para desear conocer a nadie” . Ante estas duras palabras y este desplante por parte de Lequio, Ana Obregón se ha pronunciado.

No es la primera vez que Ana Obregón pide a Lequio, de manera pública, que se acerque a su casa para conocer a su nieta: "Es la hija de tu hijo", le dijo en esta última ocasión. Ante esta última negativa, la presentadora ha manifestado que no va a volver a hablar de Lequio: “El hecho de que dijera que ‘mi familia son mi mujer y mi hija’ no ha sentado bien a Ana”, cuenta Sergio Pérez.