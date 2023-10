Antonio Pavón señala directamente a Aneth: "Tiene audios aterradores de Isabel Pantoja, yo los he escuchado"

Pese a que en el pasado tuvieron una buena relación, ahora Antonio Pavón y Aneth no pueden ni verse . Los ex supervivientes se han acusado mutuamente de traicionar a la familia Pantoja y Pavón ha aprovechado una conversación con Luis Rollán para advertir, una vez más, sobre Aneth.

Aneth no ha podido reprimir las lágrimas al escuchar a Pavón. La ex amiga de Isa asegura que Pavón es quien provocó uno de los peores momentos de su vida:

"No permito que nadie se meta con mi madre, mi madre es una santa y no voy a dejar que este señor la mencione (...) Por culpa de este señor yo he tenido que estar mucho tiempo en terapia y no pienso entrar en su juego, a mí me ha costado mucho poder estar de nuevo en un plató como estoy hoy, y ha sido por su culpa".