"Es una mujer espectacular, la quiero, es maravillosa y quiero estar con ella el resto de mi vida. No me importaría casarme con ella. Cariño, escúchame, ¿te quieres casar conmigo?" han sido parte de sus bonitas palabras hacia la colaboradora. "Eres maravilloso y por supuesto que sí que quiero casarme contigo", es la respuesta de Ana María. "Quiero darte las gracias porque haces sentirse dichosa. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Sí, quiero", añade la Aldón.