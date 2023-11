Imágenes exclusivas| Mar Flores, rota tras la muerte de Fernández Tapias

Mar Flores ha sido pillada por los fotógrafos en el centro de Madrid y es que durante una jornada de compras por las tiendas de la capital se la puede ver con un 'look' relajado conformado por chaqueta 'bomber', camiseta, pantalón palazzo y manoletinas, la que fuera una de las mujeres más famosas de nuestro país pasa desapercibida entre el resto de los transeúntes.

A la salida de una tienda, sus grandes gafas oscuras no logran ocultar su gesto, un semblante serio que no deja lugar a dudas del difícil momento que vive, su rostro refleja que no está bien y es que la entrada de su hijo a la cárcel por estafa ha destrozado a la exmodelo y ahora se ha añadido la muerte de Fernández Tapias, uno de los hombres más importantes de su vida.