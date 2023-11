Pipi Estrada se somete a hipnosis y ataca a las Campos: "Terelu es cruel y me hace daño"

Pipi Estrada siente una extraña sensación en su regresión: "Siento como si alguien me estuviera agarrando por detrás"

Pipi desvela en su regresión que envió un mensaje a Carmen Borrego cuando murió María Teresa y que no obtuvo respuesta: "¿Por qué tanto odio?"

Alejandra Rubio reacciona a la regresión de Pipi: "¿No te aburres de hablar de mi madre?"

Pipi Estrada ha sido el último colaborador de 'Fiesta' en someterse a la hipnosis de Jorge Astyaro. Tras las experiencias de Ana María Aldón, Makoke y Amor Romeira, ha llegado el turno del periodista deportivo, una regresión en la que ha habido un tema protagonista: las Campos.

Emma se encontraba con Pipi instantes después de acabar la regresión y lo que veía en él era una persona que aún no había vuelto en sí del todo: "Voy despacito porque aún me siento raro, sigo bajo los efectos de la hipnosis, me duele la cabeza (...) Tengo una sensación muy rara, como de resaca, lo que recuerdo es que mi cuerpo no era mi cuerpo, yo quería hacer cosas que no podía hacer, me da miedo haber dicho cosas que me puedan costar un disgusto o una demanda, estoy todavía mareado".

Pipi le explicaba a la presentadora que durante un momento concreto de la regresión tuvo una desagradable sensación en la que sentía un gran peso sobre su espalda:

"Siento como si algo me tirase hacia atrás, me siento raro, necesito liberarme, libérame por favor (...) Siento como si tuviera una losa detrás de mí, como si alguien me estuviera agarrando por detrás".

Pipi revive con dolor los momentos pasados junto a Terelu

Como era de esperar, Terelu Campos aparecía en la hipnosis de Pipi. El colaborador aún no ha superado la relación y posterior ruptura con la mayor de las Campos, y sus palabras sobre ella mientras estaba en estado de semi consciencia han sido sorprendentes:

"He pasado por capítulos de mi vida, por momentos buenos y otros menos buenos (…) Yo siempre he sido transgresor con mi vida pero también muy protector con otros aspectos (…) De Terelu tengo recuerdos malos, es una persona cruel que me hace daño y que no me deja descansar, no me deja avanzar (…) Su pequeño ejército de puertas para adentro se mata y lucha y por unos intereses".

Alejandra Rubio reacciona enfadada a la hipnosis de Pipi

"¿Tú no tienes alguna hipnosis para que él pase página?". Con estas palabras hacia Jorge Astyaro reaccionaba Alejandra Rubio tras ver la hipnosis de Pipi. La nieta de María Teresa Campos se ha preguntado cómo puede ser que Pipi, después de tantos años, no haya sido capaz de olvidar y superar la ruptura con su madre:

"Para un poco ya, eh, te lo digo, ¿no te aburres de hablar de mi madre? Siempre es la misma historia (...) Es mentira que Pipi sienta ternura por mí, que sepáis que siempre que nos vemos aquí lo que hace es intentar picarme, está engañando a la gente".

Pipi ha respondido, algo mareado aún, a la hija de la que fuera s pareja:

"Me da mucha pena Alejandra, ella a mí me produce ternura pero su forma de actuar con respecto a mí es una falta de respeto, yo creo que está bajo la influencia de su madre".

Pipi también recuerda a Carmen Borrego en su regresión

Sobre Carmen Borrego, la Campos con la que supuestamente mejor relación tiene, Pipi Estrada también ha hablado. Concretamente, el colaborador ha contado estando hipnotizado que cuando María Teresa murió envió un mensaje sin respuesta:

"El día que María Teresa Campos falleció yo le mandé un mensaje a Carmen Borrego y ella no me contestó, ¿por qué tanto odio en esa familia?".