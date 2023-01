Amor Romeira revive su peor recuerdo en una hipnosis: "El novio de mi madre me encerraba cuando ella se iba"

Recuerda también a un profesor ''malo'', ''tengo rabia'', decía Amor bajo el efecto de la hipnosis y continúa: ''Me humilla, se niega a tratarme en femenino, me trata en masculino ''. Amor Romeira ha hablado sin saberlo de unos recuerdos muy duros sobre su pasado y se ha abierto por completo.

Cuando los colaboradores le preguntan si cree que la hipnosis va a ayudarla, Amor contesta entrecortada por las lagrimas: ''El recuerdo de mi hermana es algo que me encanta, pero recuerdo que tenia miedo, era una cosa que yo no entendía, me hacia preguntas que no podía responderme''.