Juan Ortega sorprendió a su pareja y a los casi 500 invitados a una hora de celebrarse su boda . El torero sevillano llamó a su novia, Carmen Otte, para decirle que tenía dudas y que no iba a casarse . La noticia de este plantón prácticamente ante el altar ha supuesto todo un revuelo a nivel nacional. En ‘Fiesta’ sabemos cómo se encuentra la protagonista de esta noticia.

Mónika Vergara tiene información al respecto y sabe, en exclusiva, que él “alude circunstancias personales mientras que el entorno de la novia se muestra dolido”. “He hablado con alguien cercano al novio porque él cuelga llamadas. Os leo el mensaje que me ha enviado: 'realmente no hay nada que comentar, no hay motivos extraños”.