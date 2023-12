Descubrimos dónde están realmente Juan Ortega y Carmen Otte: "Él ha sido visto en una iglesia rezando y llorando"

Juan Ortega sorprendió a su pareja, Carmen Otte, y a los casi 500 invitados a tan solo 30 minutos de celebrarse su boda, y lo hizo con una llamada a la novia en la que le decía que "por motivos personales" no podía casarse con ella.

Carmen Otte, una de las mujeres de las que más se habla estos días, se refugia en la localidad de Rota pero, a diferencia de lo que se ha dicho estos días en los medios, no está en compañía de su familia, si no que se encuentra en compañía de una amiga tratando de olvidar lo sucedido en compañía de una amiga.

Allí en Rota, nuestra compañera reportera ha podido hablar con un amigo cercano del torero que cree en la posibilidad de que no todo esté acabado entre ellos: "Yo conozco muy bien a Juan, él es muy devoto y lo que no quería es dar un paso precipitado, no quería tener luego que divorciarse, yo estoy convencido de que cuando pase un tiempo ellos se casarán, porque se quieren mucho".