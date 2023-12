Paz Padilla habla sobre su experiencia en 'Te falta un viaje' con su hija Anna: ''He intentado recuperar el tiempo perdido con ella''

Paz Padilla se ha sentado en el plató de 'Fiesta' para desvelar algunos detalles sobre el nuevo docureality que protagoniza junto a su hija, Anna Ferrer.

No te pierdas el estreno de 'Te falta un viaje', el miércoles a las 22:50 h, en Cuatro.

A tan solo unos días del estreno de ‘Te falta un viaje’, el nuevo docureality protagonizado por Paz Padilla y su hija Anna Ferrer, la humorista ha acudido a ‘Fiesta’ para contarnos todo sobre el nuevo programa de Cuatro que se estrenará el miércoles a las 22:50 h.

En el nuevo programa, Paz Padilla y su hija Anna visitarán en cada entrega distintos países del mundo para descubrir cómo se afronta desde diferentes culturas y tradiciones la relación con la vida y la muerte.

Nada más sentarse en plató, Paz ha querido comenzar su entrevista ofreciendo un consejo a todos aquellos que deseen viajar: ‘’Abrir conciencia, tienes que quitarte todos lo miedos, todas las angustias, estamos rodeados de miedo’’.

‘’Cuando yo digo que te falta un viaje, no me refiero a un destino, el viaje importante que a todos nos falta es el de la vida y el de la muerte. Somos conductistas, estamos educados en una cultura que es diferente a la que tenemos en otros países y aquí, últimamente, nos da miedo la muerte y tenemos miedo a vivir’’, reflexiona la actriz.

La presentadora ha explicado también cómo ha cambiado la relación con su hija con estos viajes: ‘’Hemos tenido muchas conversaciones de finde de día en las que he descubierto otra Anna. Yo tengo mucho que aprender de mi hija porque, aunque piense que yo he vivido más cosas que mi hija, ella me enseña cosas’’.

‘’Hemos tenido esas conversaciones reflexivas e incluso hemos sacado cosas de su infancia y yo me he sentido mal, ha habido momentos en los que he sentido culpabilidad porque he puesto el trabajo por delante de mi familia’’, ha explicado Paz y ha dado a conocer lo mucho que se arrepiente de haber puesto el trabajo por delante de su hija.

‘’Tú sabes lo que es el día que mi hija cumple 18 años y yo siento que se me ha ido lo mejor de su vida y que ya no hay marcha atrás. Lo peor que te puede pasar en la vida es que llegue un punto en el que te digan que ya no hay marcha atrás’’, continúa.