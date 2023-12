'Fiestavisión' elige a sus 5 finalistas entre polémica: "No me parece justo"

El jurado de ‘Fiestavisión’ compuesto por Natalia, Jorge González y Charo Reina , ha decidido cuáles han sido las mejores actuaciones de este ‘Fiesta: especial Navidad’, pero la cosa no ha estado exenta de polémica . Los profesionales han escogido a 4, pero el quinto ha debido escogerlo alguien del equipo, en vista de que no se ponían de acuerdo.

Un miembro del equipo debía desempatar entre Aurelio Manzano y Bea Jarrín. Este ha decidido que fuese el periodista quien pasara a la siguiente fase, algo que no ha sido de recibo. Los propios finalistas han dicho que “mejor, menos competencia”. “No me parece justo”, ha llegado a manifestar Bea. “Has metido la pata, si me dejáis a mí, soy más objetiva”, ha dicho Emma García al respecto. El resto de participantes exigen una repesca.