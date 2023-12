La primera entrevista de Andy y Lucas en televisión tras su separación: ''Estoy hecho polvo ahora mismo''

El dúo formado por Andy y Lucas dice adiós tras 20 años de éxitos debido a una cardiopatía que sufre Lucas.

Andy y Lucas han concedido a ‘Fiesta’ su primera entrevista en televisión tras anunciar su separación.

El dúo formado por Andy y Lucas dice adiós tras 20 años de éxitos. El principal motivo de esta despedida de los escenarios se debe a una cardiopatía que sufre Lucas y por la cual prefiere estar más tranquilo.

Pero, antes de llevar a cabo su parón profesional, el dúo ofrecerá una gira y han concedido a ‘Fiesta’ su primera entrevista en televisión tras anunciar su separación.

Respecto a cómo se encuentra Lucas, el cantante ha sido muy sincero: ‘’Para que nadie se asuste, no tengo intención de morirme mañana, pero en los últimos años he llegado a unos extremos que he tenido que delegar algo porque me ocupaba de todo (…)’’.

Lucas además ha explicado que su salud se ha visto mermada: ‘’Estoy hecho polvo ahora mismo, estoy tocadísimo…pero soy profesional y estoy aquí’’.

Emma García se ha interesado por si alguien le ha pedido que ‘’pare un poco’’: ‘’Sin ir más lejos, ayer mi familia me sentó y me pegó un toque y me dijeron que iba a perder la garganta y a quedarme ronco por estar todo el día al teléfono y llevan razón’’.