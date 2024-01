Esos han sigo algunos de los propósitos más clásicos, pero, la sorpresa ha llegado cuando tres de los colaboradores han hablado de qué suelen hacer ellos en la última noche del año: “Hay que coger una barra de pan y dar golpes en las paredes para que no falte alimento y atraer la suerte”, decía Alejandro Entrambasaguas.

“Yo no me tomo las uvas, las lanzo y, desde entonces, me va mucho mejor”, apuntaba Pipi Estrada, dejando boquiabierta a la presentadora de ‘Fiesta’. “Antes de que suenen las campanadas, yo barro toda la casa para sacar las cosas malas”, aseguraba Aurelio Manzano.