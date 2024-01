Bárbara Rey entra en 'Fiesta' por teléfono muy enfadada y carga contra un colaborador: "No eres nadie"

El colaborador aseguraba que la vedette no consigue levantar cabeza y que, pese a que su hijo Ángel no ha vuelto a aparecer en un plató, no logra superar los comentarios que tanto Ángel como los colaboradores de los programas han hecho sobre ella como mujer y como madre.

"Que nunca se vuelva a poner en duda mi salud mental, ninguno de los que estáis ahí tenéis ni idea de la verdad. Tú no eres nadie para decir si yo estoy enferma o no, ¿te queda claro? (...) Por otro lado el tema de las demandas. He demandado muchísimas veces y lo que he obtenido es un perdón que apenas tiene recorrido y el dinero justo para pagar un abogado. Preparar una demanda lleva mucho tiempo y hay que invertir muchísimo dinero, parece mentira que no lo sepáis vosotros, que sois personas tan preparadas (...) Y sí, estoy en tratamiento, no estoy bien, y no pienso volver a hablar, gracias".