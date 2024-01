Eladio reacciona al tonteo de Ana María con Efrén en 'GH DÚO': "Estoy deseando que salga"

Ana María Aldón se ha convertido en pocas semanas en una de las protagonistas indiscutibles de esta edición de 'GH DÚO' . La diseñadora ha entablado con Efrén Reyero una estrecha amistad muy comentada entre los colaboradores del programa y que no ha pasado desapercibida para sus compañeros de concurso.

Quien hasta el momento no se había pronunciado sobre esta polémica amistad era Eladio, el novio empresario de Ana María , pero 'Fiesta' ha conseguido, en exclusiva, hablar con el prometido de la concursantes. Eladio, que pasará por el altar con Ana María en unos meses, ha asegurado en este programa que echa de menos a su chica y que confía al cien por cien en ella: "Estoy viendo el programa pero tampoco estoy obsesionado , estoy deseando que salga . La echo muchísimo de menos y confío en ella, ¿cómo no voy a confiar si la quiero hasta las trancas ? Si tuviera que decirle algo le diría que la quiero muchísimo".

Eladio asegura que, aunque no está viendo el programa a diario, lo que ha visto de ella en el concurso es lo que él mismo conoce de la diseñadora: "Con lo poco que he visto, insisto, he visto que está siendo como es ella, a parte de que se lo está pasando bien".