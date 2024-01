Sheila Casas cuenta cómo están viviendo sus hermanos su paso por 'Bailando con las estrellas': "Lo pasaron mal"

Una pregunta que muchos se hacen es si sus hermanos, Mario y Óscar Casas, están siguiendo su concurso. Los actores no solo están viendo cada una de las actuaciones de su hermana, si no que además se preocupan mucho por cómo se encuentra:

"Me ven bailar y lo viven con muchísima tensión, lo pasaron mal cuando me vieron nominada, cuando ya pude coger el móvil vi en el grupo de la familia cómo se lamentaban (...) Están preocupados por cómo estoy emocionalmente y me dan muchísimos ánimos para que siga esforzándome".