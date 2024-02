Emma García ha sorprendido a todos los espectadores en este sábado al mostrar ante las cámaras un nuevo look capilar para presentar 'Fiesta'. La presentadora dejas atrás su particular pelo ondulado y ahora lleva el pelo alisado. Pero nos preguntamos, ¿qué look te gusta más? Hemos lanzado una encuesta en nuestra web.... ¡y este ha sido el resultado!