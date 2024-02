Jeimy rompe a llorar al hablar de Carlo Costanzia: "No sé si sigo enamorada de él"

"Yo lo que he visto en él es a un buen hombre pero que se mueve en un mal ambiente que no le deja sanar sus heridas (...) Cuando yo le conocí era un chico triste , intentaba proyectos pero no le salían bien".

"No sé si sigo enamorada de él, me ha roto lo que ha hecho. Le eché de mi casa porque estaba viendo que lo nuestro no podía ser, me abrió los ojos darme cuenta de que a él no le importaba lo que yo sintiese, a él solo le importaban las pibas de todas partes y organizar fiestas (...) No era la primera vez que Carlo me era infiel, se supone que este año estaba conmigo a muerte, que solo era yo, hicimos cosas de relación, me presentó a su padre y a sus amigos, fuimos al Aquopolis...".