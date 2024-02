Amor Romeira llora durante su conversación con Francisco Javier, la militar transgénero de Sevilla

Francisco Javier es una mujer soldado de 42 años de Sevilla , concretamente de la localidad de Carmona, que ha modificado su género acogiéndose a la nueva Ley Trans. Francisco ha modificado su género en el registro civil (antes tenía género masculino y ahora femenino), pero ha escogido no cambiar su nombre : "No tengo por qué cambiar mi nombre, yo soy una mujer me llame como me llame ".

"No me importa lo que digáis sobre mí porque no me conocéis, sois personas que no se ponen en mi lugar, si tú, Amor, y yo cerramos los ojos sentimos que somos lo mismo, somos las dos mujeres trans, lo difícil no es cambiarse el nombre o el aspecto, a mí no me molesta ni mi nombre ni mi físico".