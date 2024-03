Genoveva Casanova, pillada saliendo del maletero de un coche: "Viaja así para evitar a la prensa"

Desde que salieran a la luz sus fotografías junto al Príncipe de Dinamarca (ahora rey), Genoveva Casanova no ha hechos apariciones públicas. Mucho se ha hablado del paradero de la mexicana desde entonces (de hecho, en 'Fiesta' dijimos cuál ha sido su escondite durante todo este tiempo ) pero ahora hemos podido saber su truco para no ser vista.

Al parecer, Genoveva Casanova estaría viajando escondida en los maleteros de los coches para no ser vista por la prensa. De hecho, aseguran haberla vista salir de un maletero al llegar a la grabación de un programa por el que ha fichado. El primer día, acudió tapándose con una manta y, el segundo, al saber que la prensa la esperaba, habría llevado a cabo esta práctica.

Los colaboradores de 'Fiesta' opinan sobre esto. Mientras que algunos lo ven mal, otros intentan encontrar una explicación. En medio de este debate, Emma García se pronuncia: "Yo, antes de ir en un maletero, pido un coche con los cristales tintados", opina la presentadora. "El caso no es meterse, es aguantar y, después, salir. Yo esto no lo he pillado", añade.