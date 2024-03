Ahora, el artista podría querer conocer a su hijo y deja atrás eso de querer distanciarse, pero su examiga no se cree del todo este cambio repentino en el cantante y, cuando se le pregunta al respecto, se echa a reír.

Con esta reacción , Gabriela Guillén deje entrever que no se cree este cambio en Bertín. Así lo consideran los colaboradores de ‘Fiesta’ mientras se analizan al detalle las novedades de esta polémica relación.

“Yo le he hecho esta pregunta, de que Bertín quiere cambiar el comportamiento y, literalmente, se ha reído. Dice que no tenía ni idea”, cuenta Sergio Pérez. Por su parte, Amor Romeira cuenta que Gabriela y Bertín no tienen contacto alguno y que “se ha enterado de todo entre el artículo y esto que estamos hablando ahora”.