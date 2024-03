El infierno de Zulema en su propia casa: se ducha con paraguas porque le caen los pelos y excrementos de su vecino de arriba

Los desperfectos de sus techos llegan por las averías de su vecino , un inquilino que se niega a facilitar el trabajo de las aseguradoras junto con un propietario que no realiza las reparaciones necesarias. Zulema ha denunciado en 'Fiesta' que ha llegado a tal punto el problema que los propios bomberos le han aconsejado que cuando cae agua de arriba apague todas las luces para evitar cortocircuitos: "Yo antes, cuando caía agua, lo grababa todo, ahora lo que hago es apagar las luces y esperar".

Zulema está viviendo un auténtico infierno ya no solo por los graves desperfectos que sufre en su casa, si no por el impacto que este problema le está causando en su salud física y psíquica: "Mi hija tiene asma y la casa siempre está llena de agua, se me ha caído el techo varias veces".