Alejandra Rubio y Carlo Costanzia sacan su peor cara al enfrentarse a una reportera: "A ella no le beneficia esta relación"

Mientras la periodista se defiende de la pareja indicando que ''no les ha molestado en toda la mañana'' y que los que se han acercado han sido ellos, finalmente continúan andando haciendo espavientos y se marchan dándole la espalda.

Los colaboradores de 'Fiesta' que han visto las polémicas imágenes, se han pronunciado y Amor ha sido muy directa: ''Me da pena nuestra compañera, pero esta actitud no beneficia nada a Alejandra Rubio, no es Alejandra Rubio y le está perjudicando muchísimo a lo que es ella con los medios y con lo que ha sido su familia''.