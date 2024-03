Exclusiva| Mónika Vergara: "Maite Zaldívar va a estar con Julián Muñoz hasta el último instante de su vida"

La periodista recibe una llamada durante la pausa de publicidad y a la vuelta es Emma García la que le pregunta directamente por esa conversación. Mónika Vergara le responde con claridad: "He hablado con una persona muy cercana a la familia de Julián Muñoz y también de Maite Zaldívar...".

"Julián Muñoz tiene totalmente prohibido ver la televisión", añade la colaboradora tras hablar con una persona del círculo de la familia. Por otro lado, después de todos los rumores que apuntaban a que Julián Muñoz tenía pareja, la periodista es clara: "Me insisten en que él no tiene pareja, incluso desde antes dle confinamiento. Me desmienten todas las especulaciones sobre Julián".