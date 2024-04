“Desmiente de mi parte que el único que le decía que echase de la casa a José ( el hijo de Carmen Borrego ) era él porque no quería que ninguna persona de su ámbito estuviera cerca de ella”, es el mensaje de Leo y Belén Ro añade: “Esto es cierto”.

“Los primeros años que estuvo Teresa con Edmundo, yo no la veía fuera de Telecinco porque Edmundo no quería que estuviera con nadie. Mi teoría es que no le interesaba que la gente que queríamos a Teresa y estábamos alrededor de ella, descubriéramos ciertas cosas de él. Entonces, cuanto más lejos, mejor”, añade Belén.