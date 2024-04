Edmundo advierte a Carmen Borrego y Terelu Campos: ''Si ellas siguen, yo voy a seguir porque a mí Teresita me contaba todo''

‘’Muchas veces veía que Teresita estaba muy triste. Yo he visto llorar a Teresa por sus hijas. Lo único que puedo decir es que Teresita me decía a mí ‘para querer a estas niñitas hay que ser su madre’’, continúa.

Edmundo también ha hablado de dinero: ‘’Parte de ese dinero es de lo que yo le dejé a Teresita y no me lo han devuelto. Sus hijas deberían devolvérmelo por moral. No voy a demandar, eso sería hacer sufrir a Teresita’’.

Además, Arrocet contesta a unas declaraciones de Carmen Borrego en las que aseguraba que irá ''hasta el final'': ‘’Que me demande, por favor, se lo suplico. Si esto se corta y ya mañana no empiezan con payasadas, yo no tengo problema en cortarlo porque no tengo ningún interés, pero si ellas siguen yo voy a seguir diciendo porque a mi Teresita me contaba todo. Escuchadme, chicas, todo’’.