Ni Ana María Aldón ni Aurelio Manzano han sido invitados a esta boda. En el caso de ella, cuenta que Reboso le dijo hace un año que se casaba y que le dio a entender que estaba invitada. Sin embargo, algo ha debido de pasar durante este último años, porque la invitación no ha llegado: "Como me he cambiado de casa , quizás no ha llegado", llega a decir. Pero nadie piensa que ese sea el motivo.

Por su parte, Aurelio Manzano confiesa que "hace meses tuve una discusión con él y yo le bloqueé de todas las redes sociales y todos los lados. Luego nos reconciliamos y me dijo ‘te invito’ y yo le dije que no porque no me gustan las bodas y no me gusta gastarme el dinero. Somos buenos compañeros, pero no amigos".