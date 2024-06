Yaiza Martín llama a 'Fiesta' para aclarar los motivos de su ruptura con Ginés Corregüela

Hace algo más de un año, Ginés Corregüela y Yaiza Martín llegaron a nuestras vidas y lo cierto es que nos han ofrecido capítulos de lo más polémicos de sus vidas. Él, participante de 'Supervivientes 2023', se enfrentaba a su familia (mujer e hijas) para luchar por su amor por Yaiza, lo que originó múltiples enfrentamientos familiares. Ahora, 'Fiesta' ha podido saber los detalles de la ruptura de esta relación.

Hace unos días, saltaron las alarmas cuando Yaiza posó junto a un hombre y sus seguidores advirtieron que no era Ginés. Más tarde, Miriam Corregüela, hija de Ginés, se pronunciaba ante estos rumores de ruptura para, días después, soltar el bombazo y confirmar, a través de sus redes sociales, que habían roto: "A todo cerdo le llega su San Martín. Qué justa es la vida, hace justo un año se rieron de mi madre por ser la cornuda de España".

¿Por qué han roto su relación Ginés y Yaiza?

Han luchado contra viento y marea, enfrentándose a todo y a todos. Celebraron su boda en Honduras e incluso montaron su propio negocio conjunto (un local de venta de bocadillos) hace unos pocos meses. Pero parece que todo ha llegado a su fin y su ruptura pilla por sorpresa a muchos de los colaboradores de 'Fiesta', que han sido testigos de su relación durante todo este año. Pero, ¿qué ha pasado realmente entre ellos? ¿Cuáles son los motivos de esta ruptura?

Yaiza Martín interviene en directo en 'Fiesta' para hablar de lo sucedido: "Esto ya viene de unos meses atrás. Fui yo quien decidió que ya no se puede seguir más, pero los motivos no son los que se están dando. El motivo es una suma de muchas cosas, el entorno de él es insoportable y los comentarios de ciertas personas que van sumando" y rompe a llorar de la impotencia que le produce no hablar más abiertamente de lo que ha sucedido entre ellos dos.

Yaiza: "Ginés me debe un dinero que le presté"

Pero Yaiza se va calentando y destapa que Ginés "me debe un dinero que yo le presté". Compartieron un piso en Sevilla y ella decidió quedarse en Sevilla y él "no lo acepta, por eso nuestros caminos se separan" (Ginés se habría marchado a Úbeda, no sabemos si para recuperar a su antigua familia). Pero también cuenta que ha visto un descalabro en una cuenta de ahorros conjunta que compartían y que, de la noche a la mañana, quedó en cero: "Esto está judicializado".

