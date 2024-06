Esteban Gómez, abogado de 'El Yoyas': "Yo no le puedo respaldar, no voy a pedir para él ningún permiso de momento"

"Por el momento no se me ocurre hablar de algo como el tercer grado, hasta que no haya cumplido al menos dos años de condena pienso estar calladito y no pedir nada, vamos a mantenernos así (...) Este miércoles, a las dos horas de ser detenido, recibo una carta en la que se me pide que Carlos nombre procurador, y a mí mientras no tenga una orden expresa yo tengo que pelear hasta el final y ejercer su derecho a defensa (...) Yo no lo puedo respaldar, pero puede que dentro de tres años, si hay buen comportamiento, se pueda pedir algo". Cuando Emma García le confesaba que no podía dejar de pensar en Fayna, el abogado asentía: "Yo igual, yo igual".